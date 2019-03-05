Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Sinop Valiliği önünde törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili brifing aldı.

Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:31 Kaynak: AA

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