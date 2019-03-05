Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop'a geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarda bulunmak üzere Sinop
'a geldi. Sinop Valiliği
önünde törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili brifing aldı.
Ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti
Sinop Milletvekili Nazım Maviş
, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş
da bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:31 Kaynak: AA
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