Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi, kent sakinleriyle sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta esnaf ziyareti gerçekleştirdi, kent sakinleriyle sohbet etti.



Programı kapsamında Sinop'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valilik önünde törenle karşılandı. Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar'dan kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Oktay, tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, kent sakinleriyle sohbet etti. Oktay'a, ziyaret ettiği balıkçıda mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıklardan tadan Oktay, esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Bölgedeki çay bahçelerini de gezen Oktay, sohbet ettiği kişilere simit ikram etti. Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil fabrikasını da ziyaret eden Oktay, çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. - Sinop

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