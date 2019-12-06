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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz."
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