Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siyasetimiz Gönülleri Kazanma Fethetme Siyasetidir"
33 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat
'ın Çekerek
ilçesinde AK Parti
Seçim İrtibat Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.
"Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet. Siyasetimiz de gönülleri kazanma, fethetme siyasetidir"
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:53 Kaynak: AA
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