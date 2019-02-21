Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siyasetimiz Gönülleri Kazanma Fethetme Siyasetidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siyasetimiz Gönülleri Kazanma Fethetme Siyasetidir"

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışında vatandaşlara hitap etti.

"Bizim rotamız millet, gayemiz hizmet. Siyasetimiz de gönülleri kazanma, fethetme siyasetidir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:53 Kaynak: AA

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