Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz Dolaylı Olarak Getirip de Bunu (Hdp) Bir İttifakın Parçasına...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz Dolaylı Olarak Getirip de Bunu (Hdp) Bir İttifakın Parçasına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz dolaylı olarak getirip de bunu (HDP) bir ittifakın parçasına dönüştürdüğünüzde tabii ki milletin karşısına da çıkıp 'bu ittifakın parçası da şudur' diyemezsiniz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Doğuya gidiyorsunuz bir tanesi çıkarmıyor, öbürüne gidiyorsunuz diğeri çıkarmıyor. Bu, milletle alay etmektir. Milletimiz kendisiyle alay edilmesine asla müsaade etmez. Bunun bedelini çok ağır ödetir. 31 Mart'ta da bunu göreceğiz zaten."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Politika
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