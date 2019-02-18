Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz Gençlerimiz Yanımızda Olduğunuz Sürece Bizi Kimse Durduramaz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Siz Gençlerimiz Yanımızda Olduğunuz Sürece Bizi Kimse Durduramaz"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı'da gençlerle buluşma etkinliğinde konuştu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:30 Kaynak: AA

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