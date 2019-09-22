Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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