Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Sizler böyle kararlı oldukça, uçan araçları da yeni nesil SİHA'ları da yeni nesil insanlı ve insansız savaş uçaklarımızı da sivil hava araçlarımızı da ve uzay mekiklerini de inşallah Türk mühendislerin tasarlayıp ülkemize armağan edeceğine canı gönülden inanıyorum"
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