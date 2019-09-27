Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir."
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