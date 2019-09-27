Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Son derece samimi olarak tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahildir."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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