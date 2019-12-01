Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:25 Kaynak: AA
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