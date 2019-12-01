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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi) 15 çocuğumuzun durumu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:25 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde hentbol takımını taşıyan minibüsün devrilmesinin sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılan sporcuları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
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