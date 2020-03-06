Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, STK'larla bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, STK'larla bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin'deki bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması"na katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
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