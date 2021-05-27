Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dagalo'ya Külliye'yi gezdirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Muhammed Hamdan Dagalo'ya Külliye'yi gezdirmesi

Oktay ve Dagalo'nun Külliye'nin terasında yürüyüş yapması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo'ya Külliye'yi gezdirdi. İkili, Külliye'nin terasında kısa bir yürüyüş yaptı. Bu sırada Fuat Oktay, Dagalo'ya, Külliye ve Ankara hakkında bilgi verdi.