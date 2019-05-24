Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti
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- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:50 Kaynak: AA
- - Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet
'teki 38. Türkiye
Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.
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