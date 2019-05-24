Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti

3 saat önce

- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı...

- - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yayınevlerinin stantlarında kitapları incelemesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazarlarla sohbeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşlarla sohbeti İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sultanahmet'teki 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:50 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Uyarmıştı! İstanbul Sabah Saatlerinde Sağanak Yağışa Teslim Oldu İstanbul Anadolu Adliyesi Girişinde Ele Geçirilen Malzemeler Sergilendi Mutfakta Sahur Hazırlayan Annesini 6 Kez Bıçaklayarak Öldürdü İşkence Yapılarak Gözü Oyulan Yavru Kedi Tedavi Altına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sultanahmet'te kitap fuarını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]