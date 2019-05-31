Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Süper Lig'e çıkan takımları tebrik etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:57 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep
, Gençlerbirliği
ve Denizlispor
'u yayımladığı mesajla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, resmi Twitter
hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği ve Denizlispor kulüplerimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA
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