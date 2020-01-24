Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem sonrası ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Depremden etkilenen illerde kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadırlar. Vatandaşlarımıza resmi açıklamaları takip etmeleri ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önemle hatırlatıyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

fuat oktay, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz
Elazığ'daki deprem anı yerel TV'de böyle görüntülendi Elazığ depremi sonrası THY'den önemli açıklama: Ek seferler yapılacak Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 00:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]