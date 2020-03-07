Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."