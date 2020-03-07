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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."
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