Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Suriye'de bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyondan fazla sivile, İdlib'de bir o kadar daha eklenmesinin önüne geçmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yine tek başımıza mücadele ettik."

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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