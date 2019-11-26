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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"
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