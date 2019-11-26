Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Suriye'deki insani krizin sonlanmasını samimiyetle isteyen herkes güvenli bölge konusunda elini taşın altına koymalı"

fuat oktay, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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