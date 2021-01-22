Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tarihçi ve yazar Niyazi Birinci için taziye mesajı yayımladı
22.01.2021 11:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt