Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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