Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tarihimizi ve teröre karşı duruşumuzu parlamentolarında kötülemeye çalışanlar bilmelidir ki tehditlere aldırmayacak, yolumuzdan dönmeyeceğiz."
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