Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorlu ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.
Görüşmede, TBB ve Tarihi Kentler Belediyeler Birliğinin ülke genelindeki çalışmalarına ilişkin değerlendirme yapıldı.
TBB öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) belediyelerle başlatılan iş birliği çalışmalarının gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasında kardeş belediye ilişkilerinin güçlendirilmesi konusu ele alındı.
Kaynak: AA
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