Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili açıklama: Bazı rötuşların yapılması gerekli