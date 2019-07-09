Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
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- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Siyasi parti komisyon üyelerinden detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üylerle tokalaşması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının toplantıyı başlatması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 Kaynak: AA
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Siyasi parti komisyon üyelerinden detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üylerle tokalaşması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının toplantıyı başlatması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11. Kalkınma Planı toplantısına katıldı.
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