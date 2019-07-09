Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı

1 saat önce

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Siyasi parti komisyon üyelerinden detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üylerle tokalaşması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının toplantıyı başlatması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,...

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- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Siyasi parti komisyon üyelerinden detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın üylerle tokalaşması
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanının toplantıyı başlatması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11. Kalkınma Planı toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na katıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 Kaynak: AA
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