Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülere yönelik vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TCDD ve Özbek Demiryolları arasında iş birliğine dair bir anlaşma imzalanmış, karayolu alanında Özbek sürücülere yönelik vizelerin kaldırılması, 2020 yılından itibaren geçiş belgelerinin ücretsiz olması gibi son derece önemli hususlarda mutabakata varılmıştır."
fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:10 Kaynak: AA
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