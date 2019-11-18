Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TechAnkara Proje Pazarı programında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Tech Ankara Proje Pazarı programında konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz"

" Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşlar ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş durumda"

"2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel Girişim Sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı'nın açılış toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, TechAnkara Proje Pazarı'nın, sadece Ankara'da değil ulusal çapta girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

AR-GE destek programlarıyla 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlandığını ifade eden Oktay, "Teknopark sayısı 5'den 84'e yükselmiş 1187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açılmıştır. Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımızda üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini vermektedir. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiştir. İzlediğimiz yatırımcı dostu, yenilikçi ve özgün politikalarla yeni teknolojilerin artık pazarı değil üreticisi konumundayız. Başarılarımız, atlatılan nice badireye, yaptırım tehditlerine ve terör saldırılarına rağmen refaha dönüşmeye devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Makroekonomik verilere bakıldığında, faizlerin ve enflasyonun düşüş eğiliminde seyrettiğini, döviz kurunda da istikrarın sağlandığını söyleyen Oktay, "Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşlar ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş durumdadır. Reel sektöre sağlanan krediler sanayicinin yüzünü güldürürken, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76.4 düzeyine yükselmiştir. Sanayimizin daha fazla üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olduğu bu dönemde teknoloji kullanımı belirleyici olmayı sürdürüyor. Uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmak için, teknoloji yetkinliklerimizi piyasaya etkin şekilde kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planımız ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirledik. 2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21'e çıkarmayı planlıyoruz. AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8'e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel 'unicorn' şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız. Girişimcilerimizle, bilim dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla hükümetimizin birlikte ilmek ilmek dokuduğu bu süreçte 'TechAnkara Proje Pazarı' gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmaktadır" dedi.

Girişimcilik alanında uygulanacak politikalarla, fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreci güçlendireceklerini vurgulayan Oktay, "Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı 'Bölgesel girişim sermayesi' programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz. 'İcat çıkaran' inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.