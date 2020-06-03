Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD'ın "Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası" konulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. (4)

Kovid-19 Dönemi ve Sonrası İş Dünyası konulu toplantı

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