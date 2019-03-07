Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tehdit Nereden Gelirse Gelsin Sadece Bizi Güçlendirir"
1 saat önce
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:20 Kaynak: AA
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