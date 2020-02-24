Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Tek Durak Hizmet Noktası) Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Tek Durak Hizmet Noktası) Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Tek Durak Hizmet Noktası) Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Tek Durak Hizmet Noktası) Kamu hizmetlerinin vatandaşa sunumunda...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:53 Kaynak: AA
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