Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknoloji dönüşüm sürecinde yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz."
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