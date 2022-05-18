Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek...

18.05.2022 13:25

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da düzenlenen 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katıldı. (1)

"Kuantum bilgisayarların, web3, digital tarım ve uzay madenciliği gibi teknolojilerin adımları atılmakta. Biz de ilgimizi bu alanlara çeviriyoruz, çevirmiş durumdayız"

"Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek hedefiyle çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek...

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Teknolojinin getirdiği fırsatları en üst düzeye çıkarmak ve hızlı dönüşümden kaynaklanan riskleri en aza indirmek... - Son Dakika
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