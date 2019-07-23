Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tercihli Ticaret Anlaşmasına ilişkin çalışmaların kapsamının...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tercihli Ticaret Anlaşmasına ilişkin çalışmaların kapsamının...

16 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:16 Kaynak: AA
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