Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tercihli Ticaret Anlaşmasına ilişkin çalışmaların kapsamının...
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-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:16 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye- Özbekistan
İş Forumu'na katıldı.
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