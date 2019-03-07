Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle, Kendi Silahlarımızla, Kendi Savunma Sistemlerimizle...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle, Kendi Silahlarımızla, Kendi Savunma Sistemlerimizle...

8 dakika önce

- Meydanda toplanan insanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.

- Meydanda toplanan insanlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması
Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:58 Kaynak: AA

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