Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle, Kendi Silahlarımızla, Kendi Savunma Sistemlerimizle...
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- Meydanda toplanan insanlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.
- Meydanda toplanan insanlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın halkı selamlaması
Oktay'ın halka hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:58 Kaynak: AA
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