Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle Mücadelede Ciddi Bir Strateji Değişikliğine Gittik. Artık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Savunmada değil taarruzdayız. Ülkemize tehdit oluşturan son terörist de ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde Kavga Çıktı! Çok Sayıda Yaralı Var

Dünyaca Ünlü Ekonomistten Dolar Yorumu: Kısa Vadede Değer Kaybedecek