Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle Mücadelede Ciddi Bir Strateji Değişikliğine Gittik. Artık...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle Mücadelede Ciddi Bir Strateji Değişikliğine Gittik. Artık...

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Savunmada değil taarruzdayız. Ülkemize tehdit oluşturan son terörist de ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:58 Kaynak: AA

fuat oktay, Politika
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