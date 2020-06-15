Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Irak'ın kuzeyinde Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bataklığında kurutmak için başlattığımız Pençe Kartal Operasyonu'nda Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Olası İstanbul depremini yorumlayan uzman ismin kıyafeti, açıklamalarının önüne geçti Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı "AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberleri geliyor İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Kolide havasızlıktan boğularak telef olan 4 piton, X-ray'de görüldü
Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren öğrencinin korona testi pozitif çıktı, 16 kişi izolasyona alındı         
17:06
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı         
16:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir         
16:57
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe         
16:51
Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır Bahçeli'den HDP'nin yürüyüş kararına sert tepki: HDP'lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları çok açıktır         
16:50
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor         
16:46
Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi Altının kilogramı 376 bin 200 liraya geriledi         
16:43
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı         
16:42
WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek WatsApp üzerinden ödeme ve para transferi yapılabilecek         
16:41
Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı Cezaevindeki kız kardeşini görmek için adliyenin karşısında intihara kalkıştı         
16:25
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı         
16:23
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı         
16:22
Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Ünlü spiker Diletta Leotta'nın yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı         
16:22
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak         
16:17
İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı İtfaiye eri, kümesine giren 1,5 metrelik yılanı elleriyle yakaladı         
16:08
Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor         
16:01
Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı Kara bulutların sardığı Arnavutköy, gündüz vakti geceyi yaşadı         
15:59
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak         
15:51
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi         
15:49
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı         
15:34
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti         
15:32
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır         
15:29
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek         
15:25
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi         
15:24
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti         
15:20
Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu         
15:19
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp         
15:09
Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu Endonezya'da nehirde balık tutmak isteyen kadın timsaha yem oldu         
15:08
İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! Önümüzdeki üç saat boyunca gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
15:03
Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü         
14:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2020 17:34:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]