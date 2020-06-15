Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Irak'ın kuzeyinde Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Oktay, "Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörü bataklığında kurutmak için başlattığımız Pençe Kartal Operasyonu'nda Rabbim kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Terörü bu topraklardan yok etmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,