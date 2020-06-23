Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul ettiCUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Kovid-19 salgını sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:15 Kaynak: DHA
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