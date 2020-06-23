Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TFF Başkanı Özdemir'i kabul etti
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:38 Kaynak: DHA
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