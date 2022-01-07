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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti

07.01.2022 09:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg CEO'su Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti - Son Dakika
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