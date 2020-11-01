Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vatandaşlar ile sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cenaze namazı kılması

Fatma Laika Ercetin'in naaşının defnedilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tsunamide vefat eden Fatma Laika Ercetin'in cenazesine katılmak için Sığacık'a geldi.