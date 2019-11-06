Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan,...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan,...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir."

Avrupa Birliği, fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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