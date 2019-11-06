Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "TÜİK, tüketici fiyat endeksini AB ve dünya genelinde geçerli olan, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullanarak hesaplamaktadır. Uluslararası alanda uygulanmayan veya önerilmeyen hiçbir yöntem söz konusu değildir."