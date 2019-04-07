Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm Vatandaşlarımızı Kızılay Gönüllüsü ve Bağışçısı Olmaya Davet...
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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay
Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (7)
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:10 Kaynak: AA
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