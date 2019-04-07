Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm Vatandaşlarımızı Kızılay Gönüllüsü ve Bağışçısı Olmaya Davet...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm Vatandaşlarımızı Kızılay Gönüllüsü ve Bağışçısı Olmaya Davet...

44 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Kızılay Derneğinin 101. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. (7)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:10 Kaynak: AA

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