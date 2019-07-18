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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de yaşanan sel felaketine ilişkin, "Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız şu ana kadar tahliye edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Düzce'de yaşanan sel felaketine ilişkin, "Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız şu ana kadar tahliye edilmiştir. Tüm vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda Düzce'de meydana gelen sel felaketine ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. Akçakoca ve Cumayeri'de yaşanan sel felaketi nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 4 adet hava aracının bölgede olduğunu söyleyen Oktay, "Yürütülmekte olan çalışmalar çerçevesinde 51 vatandaşımız şu ana kadar tahliye edilmiştir. Tüm vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Bölgede köy yollarının açılması amacıyla 9 değirmen, Esmahanım, Yeşiltepe, Dilaver gibi yerlerde yol temizleme çalışmaları valilik ve belediye ekiplerimizce devam ediyor, iş makineleri bölgeye sevk edilmiştir. Can kaybı olmaması en büyük temennimiz, tesellimizdir. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları Düzce Valiliği öncülüğünde devam etmektedir. Gerek mahsur kalmış sonradan kurtarılmış olan, gerek sel felaketinden zarar görmüş vatandaşlarımıza yardım sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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