Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil"

fuat oktay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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