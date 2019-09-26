Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Tüm tedbirler alınmış durumda, panik gerektirecek hiçbir şey söz konusu değil"
İstanbul depremi sonrası Kandilli'den yeni uyarı: Artçılar devam edecek Salı günkü deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Risk daha da artmış olabilir Tekirdağ'da bir binada deprem dolayısıyla boydan boya çatlaklar oluştu İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası Taksim'deki binada kayma meydana geldi