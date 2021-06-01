Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Hava Kuvvetlerinin 110'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal ve istikbalimiz için göklerde hakimiyet kuran, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırırken dosta güven, düşmana korku salan Türk Hava Kuvvetlerimizin 110'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.