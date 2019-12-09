Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:14 Kaynak: AA
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