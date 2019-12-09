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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz."
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