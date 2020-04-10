Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Oktay, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Huzur ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa ve hayırlı, uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:30 Kaynak: AA
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