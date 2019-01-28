Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Kalkınmasını ve Büyümesini Özel Sektörün Dinamizmi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye
, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar yabancı-yerli ayrıma yapmadan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tam firmalarımıza her türlü destek verilmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA
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