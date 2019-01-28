Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Kalkınmasını ve Büyümesini Özel Sektörün Dinamizmi...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Kalkınmasını ve Büyümesini Özel Sektörün Dinamizmi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye, kalkınmasını ve büyümesini özel sektörün dinamizmi üzerine inşa etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar yabancı-yerli ayrıma yapmadan ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak isteyen tam firmalarımıza her türlü destek verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu Ailesine Özel Çay Yapan Girişimci, Türkiye'deki 5 Üreticiden Biri Oldu

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı Son Dakika! Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:08:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Kalkınmasını ve Büyümesini Özel Sektörün Dinamizmi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]