Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, 17 Yıldır Tarihinin En Hızlı Büyümesini ve Kalkınmasını...
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- AK Parti'nin Çubuk mitingi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti
'nin Çubuk
mitingi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk
Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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