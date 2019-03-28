Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, 17 Yıldır Tarihinin En Hızlı Büyümesini ve Kalkınmasını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, 17 Yıldır Tarihinin En Hızlı Büyümesini ve Kalkınmasını...

1 saat önce

- AK Parti'nin Çubuk mitingi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
- AK Parti'nin Çubuk mitingi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin Çubuk Atatürk Parkı'nda düzenlenen mitingine katılarak konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:29 Kaynak: AA

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