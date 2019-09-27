Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nda konuştu.
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