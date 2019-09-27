Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuştu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuştu

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda konuştu

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:12 Kaynak: AA
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