Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Birilerinin İstediği ve Sağlamaya Çalıştığı Gibi Yerinde...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye
, birilerinin istediği ve sağlamaya çalıştığı gibi yerinde saymayacaktır. Türkiye, yine birilerinin hayalini kurduğu gibi bölgesindeki ve dünyadaki kazanımlarından asla geri adım atmayacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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