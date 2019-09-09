Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur. Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur" dedi. - ANKARA