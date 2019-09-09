Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur.

59 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bölgede barışın ve çatışmalara karşı umut olmuştur. Barışın bir diğer umudu da evlat acısıyla feryat eden Diyarbakırlı annelerdir. Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin feryadı ve direnişi terör ve çatışma isteyenlere karşı en onurlu duruştur" dedi. - ANKARA

fuat oktay, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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