Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki Piyasanın Bugünkü ve Gelecekteki Durumuyla S-400'ün...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki Piyasanın Bugünkü ve Gelecekteki Durumuyla S-400'ün...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırdan Kaçak Sokulmaya Çalışan Papağanları Gören Ekipler Gözlerine İnanamadı 80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: S-400 ile Alakalı İlk Teslimatı Temmuz'da Almayı Düşünüyoruz Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Belediyeler 7 Gün 24 Saat Hizmet Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:31:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki Piyasanın Bugünkü ve Gelecekteki Durumuyla S-400'ün...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]