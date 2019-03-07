Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki Piyasanın Bugünkü ve Gelecekteki Durumuyla S-400'ün...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'deki piyasanın bugünkü ve gelecekteki durumuyla S-400'ün uzaktan yakından bir alakası yok."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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