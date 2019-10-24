Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi."
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