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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke...

40 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43. sıradan 33. sıraya yükseldi."

Dünya Bankası, fuat oktay, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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